SERIE A, Super Udinese contro la Lazio. Milan perde a Parma

Le due gare delle 18:30 regalano già dei colpi di scena: l'Udinese, grazie a un Thauvin in stato di grazia, vince 2-1 contro la Lazio di Baroni. Il primo gol lo segna l'ex obiettivo dei viola Lorenzo Lucca di testa sull'assist con l'esterno sinistro di Thauvin. Il 10 dell'Udinese nel secondo tempo risulta ancora decisivo segnando il 2-0. Nel recupero Isaksen accorcia le distanze

Clamoroso anche il risultato al Tardini con il Parma che batte il Milan per 2-1. Padroni di casa in vantaggio dopo due minuti con il secondo gol in campionato di Dennis Man. Nella ripresa, i rossoneri pareggiano con Pulisic ma al 77' Cancellieri riporta in vantaggio i Ducali che vincono la loro prima gara in campionato.

Udinese e Parma salgono così a 4 punti e restano imbattute, Lazio ferma a 3 e Milan a un solo punto.