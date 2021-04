SERIE A, Sassuolo batte Samp 1-0: decide Berardi

Il Sassuolo vince ancora e si avvicina alla zona Europa. Basta una rovesciata di Domenico Berardi nel secondo tempo alla squadra di De Zerbi per avere la meglio della Sampdoria, in una partita non proprio spettacolare al Mapei Stadium. I neroverdi sono ora a -3 dalla Roma settima, anche se con una partita in più. Ma dopo aver battuto Benevento, Fiorentina e Milan, il Sassuolo ha conquistato la quarta vittoria consecutiva.