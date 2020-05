SERIE A, Ok del Viminale per gli allenamenti dal 4

Il Comitato Tecnico Scientifico dà l’ok alla ripresa degli allenamenti individuali. Alcuni club, in accordo con le regioni (ad esempio in Emilia Romagna, in Lazio e in Campania) si sono già organizzati per aprire i campi di allenamento a partire da domani, per permettere così sessioni di lavoro individuali per i calciatori. Ora è arrivato anche l’ok da parte del Viminale.

Questa mattina è stata inviata una circolare ai Prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”. Si apre così alla ripresa degli allenamenti individuali anche per le squadre.