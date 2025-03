Serie A, nuova regola per i portieri: verrà testata in Primavera 1 dalla 29ª giornata

L’IFAB ha recentemente dato il via libera alla sperimentazione di una nuova regola che limiterà il tempo in cui i portieri possono trattenere il pallone tra le mani. Se supereranno gli 8 secondi, la squadra avversaria riceverà un calcio d’angolo. La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che questa modifica verrà testata nel campionato Primavera 1 a partire dalla 29ª giornata.

Le modalità di applicazione della regola:

Anche la Fiorentina di Galloppa dovrà fare i conti con questa nuova regola, che entrerà in vigore già nella gara di sabato contro la Juventus. Quando il portiere prenderà in mano il pallone, l’arbitro inizierà il conto alla rovescia, segnalandolo con una mano alzata per indicare chiaramente il tempo che resta.

Se il portiere terrà il pallone oltre il limite consentito, sarà ammonito e l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria dalla posizione più vicina a quella in cui si trovava il portiere al momento del fischio. La sperimentazione avverrà in maniera graduale e consentirà di valutarne gli effetti prima di una possibile applicazione su larga scala.

Il comunicato della Lega Serie A:

A proposito della sperimentazione in corso, la Lega Serie A ha diffuso il seguente comunicato ufficiale:

"In riferimento alla sperimentazione in corso nel Campionato Primavera 1, l'IFAB, durante il 139° Annual General Meeting svoltosi il 1° marzo, ha deciso di modificare la Regola 12 del gioco, introducendo un limite di 8 secondi per i portieri nel trattenere il pallone. In caso di infrazione, l'arbitro dovrà assegnare un calcio d'angolo alla squadra avversaria."

"In accordo con l'IFAB e la FIGC, la Lega Serie A comunica che, a partire dalle gare del Campionato Primavera 1 in programma il 7, 8 e 9 marzo, gli arbitri della CAN C applicheranno questa modifica. In caso di infrazione, verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria anziché una semplice rimessa laterale. Ulteriori comunicazioni saranno inviate agli arbitri coinvolti tramite una call conference dedicata."