SERIE A, Le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, STIRAMENTO PER CHRISTENSEN. SU NZOLA... Non ha preso parte all'incontro di questa sera Oliver Christensen per via di un infortunio durante il riscaldamento iniziale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il portiere danese ha subìto uno stiramento al quadricipite femorale che lo... Non ha preso parte all'incontro di questa sera Oliver Christensen per via di un infortunio durante il riscaldamento iniziale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il portiere danese ha subìto uno stiramento al quadricipite femorale che lo... NOTIZIE DI FV FOTO FV, ANCHE RICCARDO SOTTIL PRESENTE A EMPOLI Anche Riccardo Sottil sugli spalti dello stadio Carlo Castellani. Non solo Vincenzo Italiano, dunque, ma pure l'esterno d'attacco della Fiorentina è presente assieme alla sua compagna alla gara valida per l'ottavo turno di Serie A tra Empoli e Udinese.... Anche Riccardo Sottil sugli spalti dello stadio Carlo Castellani. Non solo Vincenzo Italiano, dunque, ma pure l'esterno d'attacco della Fiorentina è presente assieme alla sua compagna alla gara valida per l'ottavo turno di Serie A tra Empoli e Udinese.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi