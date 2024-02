SERIE A, Le formazioni ufficiali di Lecce-Inter

FirenzeViola.it

La domenica di Serie A continua alle 18:00 al Via del Mare dove il Lecce di D'aversa affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri che vorranno rispondere subito alla vittoria della Juventus contro il Frosinone, che si è portata a meno sei dai meneghini, con il settimo successo consecutivo in Serie A. Dall'altra parte il Lecce, reduce da due sconfitte consecutive contro Bologna e Torino, ha necessità di tornare a conquistare tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Tante novità nell'Inter con Simone Inzaghi che cambia sette uomini rispetto alla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. D'Aversa recuepra Banda che andrà in panchina, Titolare Sansone. Queste le scelte dei due allenatori:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Sansone. Allenatore: Roberto D'Aversa.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.