SERIE A, Le formazioni ufficiali di Inter-Venezia

Nel match di San Siro tra Inter e Venezia Simone Inzaghi rispolvera i cosiddetti titolarissimi per affrontare la squadra di Paolo Zanetti. Nelle formazioni diramate tra poco la novità in casa nerazzurra è la presenza di Darmian, preferito a Dumfries sulla destra. Davanti c'è Lautaro Martinez e non Sanchez con Dzeko. Per il resto, il solito undici, quello migliore. Di seguito le formazioni ufficiali del match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. : Simone Inzaghi.

VENEZIA (5-3-2): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Ceccaroni, Ullmann; Tessmann, Vacca, Cuisance; Henry, Okereke. All.: Paolo Zanetti.