SERIE A, Le formazioni ufficiali di Empoli-Udinese

Al Castellani tra poco in campo Empoli ed Udinese per uno dei due match che chiuderanno la sedicesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci da due incredibili rimonte, quella di sabato scorso contro la Fiorentina che ha consentito loro di vincere il derby toscano e quella di giovedì sera all'Olimpico di Torino, quando la squadra di Aurelio Andreazzoli è andata prima sotto per 2-0 per poi recuperare la partita, terminata 2-2. Di fronte un'Udinese reduce a sua volta da un rocambolesco pareggio in rimonta, il 4-4 contro la Lazio all'Olimpico che dà fiducia ad una squadra che in trasferta ha vinto solo una volta. Ecco le scelte di Andreazzoli e Luca Gotti:



EMPOLI (4-3–1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Marchizza, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Henderson, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Bandinelli, Luperto, Ismajili. All. Andreazzoli

UDINESE(4-4-2): Silvestri, Perez, De Maio, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Forestieri. All. Gotti