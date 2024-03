SERIE A, Lazio-Milan: formazioni ufficiali dell'anticipo

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

La 27° giornata di Serie A si apre con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Biancocelesti che, dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, hanno bisogno di tornare a fare punti per non perdere troppo terreno dalle dirette rivali nella corsa per l'Europa. Dall'altra parte il Milan vuole tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta di Monza e il pareggio contro l'Atalanta. Entrambe le squadre saranno poi impegnate in Europa, la Lazio martedì sera contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena, e il Milan a San Siro contro lo Slavia Praga. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

LAZIO(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri

MILAN(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli