SERIE A, La Lazio vince. Bologna non va oltre lo 0-0

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Questi i risultati delle gare delle 15:00, Bologna-Parma e Lazio-Empoli.

BOLOGNA-PARMA 0-0 - Pareggio a reti bianche al Dall'Ara tra Bologna e Parma con tanto rammarico per i felsinei che non sono riusciti a sbloccare il risultato nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo.

LAZIO-EMPOLI 2-1 - Una vittoria in rimonta per i biancocelesti grazie alle reti di Zaccagni e poi di Pedro. Non basta la rete di Esposito che aveva portato in vantaggio la squadra ospite dopo pochi minuti.