Serie A, la Lazio si ferma nonostante la rimonta: 2-2 col Parma. Cagliari ok a Verona

La Lazio si ferma in casa contro il Parma e non riesce l'aggancio alla Juventus al quarto posto, con la Fiorentina che dunque dopo il Bologna rosicchia punti anche ai biancocelesti portandosi a un solo punto dopo il 2-2 maturato al termine di oltre 90 minuti in cui è successo un po' di tutto. All'Olimpico il protagonista per 70 minuti è Ondrejka che con un gol per tempo realizza una doppietta e sembra portare il Parma ad un passo dalla salvezza, fino a quando Pedro non sale in cattedra e con una doppietta in 5 minuti pareggia i conti. Nel finale concitato è Man per il Parma a fallire il match-point: i ducali salgono così a 32 punti mentre la Lazio arriva a 60.

Sull'altro campo il Cagliari ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza, vincendo in casa dell'Hellas Verona 2-0 grazie alla rete segnata nel primo tempo da Pavoletti, tornato titolare e al gol dopo tanto tempo, e a quella di Deiola nel finale. I sardi salgono così a 33 punti e in pratica sigillano la permanenza in Serie A.