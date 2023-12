SERIE A, La Juve passa a Monza nel recupero. Vlahovic…

FirenzeViola.it

Vittoria in extremis della Juventus di Massimiliano Allegri, che passa per 2-1 sul campo del Monza. Sblocca il match al 12' con un colpo di testa Adrien Rabiot. Riacciuffa il pari la squadra di Palladino con la prima rete in campionato di Valentin Carboni al 91', ma al 94' Federico Gatti regala i tre punti ai bianconeri. Rigore sbagliato all'11' da Dusan Vlahovic, che si è fatto ipnotizzare da Di Gregorio, miracoloso anche sulla respinta.