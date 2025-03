Serie A, l'Empoli va ancora ko: gli azzurri perdono 1-0 contro il Torino

Il Torino vince 1-0 contro l'Empoli, ottenendo il suo quarto risultato utile consecutivo (terza vittoria) e salendo a 38 punti in classifica. La partita, valida per la 29ª giornata di Serie A, è decisa dal gol di Vlasic al 71'. Nel primo tempo, l'Empoli è più pericoloso, con Gyasi e Sambia che sfiorano il gol, mentre il Torino rischia su un'uscita errata di Milinkovic-Savic.

Nella ripresa, gli azzurri continuano a spingere, ma è il Torino a segnare: dopo un errore in fase di ripartenza, Vlasic approfitta della palla persa e segna il gol del vantaggio. L'Empoli, con questa sconfitta, raggiunge la quattordicesima partita consecutiva senza vittorie.