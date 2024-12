SERIE A, L'Atalanta vince l'11ª di fila in A: 3-2 all'Empoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria sofferta ma meritata per l'Atalanta, che nel match delle ore 18 valido per la 17a giornata di Serie A si impone al Gewiss Stadium per 3-2 sull'Empoli, con la rete decisiva siglata all'87' da De Ketelaere. A passare in vantaggio, in realtà, erano stati gli azzurri al 12' con Colombo ma nel primo tempo prima il belga e poi Lookman nel recupero avevano ribaltato la squadra di D'Aversa.

Nella ripresa i toscani sono pervenuti al pareggio con un rigore centrale di Esposito (assegnato tramite il Var) mentre a pochi minuti dalla fine del match l'ex Brugge ha messo alle spalle di Vazquez per l'undicesima vittoria di fila della Dea, sempre più prima in campionato (ora è a quota 40 punti).