SERIE A, Indetta assemblea straordinaria per il 17 giugno

Nella giornata odierna, la Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale ha indetto un’assemblea in via d’urgenza e in videoconferenza per lunedì 17 giugno alle ore 19.00. Tra i temi toccati anche i diritti audiovisivi internazionali per le prossime stagioni. Questo il comunicato:

"In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata, in via d’urgenza determinata dal punto 2 dell’odg, per Lunedì 17 giugno 2024 esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell’art. 9.3 dello Statuto Regolamento) alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 19.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1.

Verifica poteri.

2. Diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

3. Varie ed eventuali".