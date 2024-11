SERIE A, Impegnati in nazionale: in sette sono viola

FirenzeViola.it

L'arrivo degli impegni delle nazionali significa per tanti club di Serie A saranno due settimane di allenamenti a ranghi ridotti. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, sono in tutto 176 i calciatori che hanno risposto alla chiamata delle varie federazioni sparse per il mondo: il club che 'presterà' più giocatori è il Milan (16 convocati in Nazionale), ma anche la Fiorentina è ben rappresentata con 7 pedine partite dal Viola Park per impegni internazionali (dovevano essere otto, prima del forfait di Edoardo Bove, che ieri ha abbandonato il ritiro dell'Italia Under21 per un lieve affaticamento muscolare). Questo l'elenco completo dei calciatori in Nazionale pubblicato da Tuttomercatoweb:

ATALANTA (9)

Isak HIEN (Svezia)

Ademola LOOKMAN (Nigeria)

Marco PALESTRA (Italia Under 21)

Mario PASALIC (Croazia)

Mateo RETEGUI (Italia)

Matteo RUGGERI (Italia Under 21)

Lazar SAMARDZIC (Serbia)

Ibrahim SULEMANA (Ghana)

Vanja VLAHOVIC (Serbia Under 21)

BOLOGNA (8)

Giovanni FABBIAN (Italia Under 21)

Remo FREULER (Svizzera)

Samuel ILING-JUNIOR (Inghilterra Under 21)

Jhon LUCUMI (Colombia)

Nikola MORO (Croazia)

Stefan POSCH (Austria)

Lukasz SKORUPSKI (Polonia)

Kacper URBANSKI (Polonia)

CAGLIARI (7)

Gianluca LAPADULA (Perù)

Zito LUVUMBO (Angola)

Razvan MARIN (Romania)

Yerry MINA (Colombia)

Adam OBERT (Slovacchia)

Matteo PRATI (Italia Under 21)

Alen SHERRI (Albania)

COMO (4)

Matthias BRAUNODER (Austria Under 21)

Alieu FADERA (Gambia)

Ali JASIM (Iraq)

Nico PAZ (Argentina)

EMPOLI (4)

Liberato CACACE (Nuova Zelanda)

Saba GOGLICHIDZE (Georgia)

Ardian ISMAJLI (Albania)

Ismael KONATE (Italia Under 20)

FIORENTINA (7)

Pietro COMUZZO (Italia)

Robin GOSENS (Germania)

Michael KAYODE (Italia Under 21)

Moise KEAN (Italia)

Tommaso MARTINELLI (Italia Under 19)

Marin PONGRACIC (Croazia)

Amir RICHARDSON (Marocco)

GENOA (3)

Jeff EKHATOR (Italia Under 19)

Fabio MIRETTI (Italia Under 21)

Morten THORSBY (Norvegia)

HELLAS VERONA (9)

Reda BELAHYANE (Marocco)

Diego COPPOLA (Italia Under 21)

Ondrej DUDA (Slovacchia)

Daniele GHILARDI (Italia Under 21)

Grigoris KASTANOS (Cipro)

Dailon LIVRAMENTO ROCHA (Capo Verde)

Federico MAGRO (Italia Under 20)

Tomas SUSLOV (Slovacchia)

Jackson TCHATCHOUA (Camerun)

INTER (15)

Kristjan ASLLANI (Albania)

Marko ARNAUTOVIC (Austria)

Nicolò BARELLA (Italia)

Alessandro BASTONI (Italia)

Tajon BUCHANAN (Canada)

Hakan CALHANOGLU (Turchia)

Stefan DE VRIJ (Olanda)

Federico DIMARCO (Italia)

Denzel DUMFRIES (Olanda)

Davide FRATTESI (Italia)

Lautaro MARTINEZ (Argentina)

Benjamin PAVARD (Francia)

Mehdi TAREMI (Iran)

Marcus THURAM (Francia)

Piotr ZIELINSKI (Polonia)

JUVENTUS (12)

Andrea CAMBIASO (Italia)

Francisco CONCEICAO (Portogallo)

DANILO (Brasile)

Federico GATTI (Italia)

Teun KOOPMEINERS (Olanda)

Manuel LOCATELLI (Italia)

Samuel MBANGULA (Belgio)

Weston MCKENNIE (Stati Uniti d'America)

Nicolò SAVONA (Italia)

Dusan VLAHOVIC (Serbia)

Timothy WEAH (Stati Uniti d'America)

Kenan YILDIZ (Turchia)

LAZIO (11)

Valentin CASTELLANOS (Argentina)

Fisayo DELE-BASHIRU (Nigeria)

Boulaye DIA (Senegal)

Matteo GUENDOUZI (Francia)

Elseid HYSAJ (Albania)

Gustav ISAKSEN (Danimarca)

Christos MANDAS (Grecia)

Adam MARUSIC (Montenegro)

Nicolò ROVELLA (Italia)

Nuno TAVARES (Portogallo)

Loum TCHAOUNA (Francia Under 21)

LECCE (7)

Lameck BANDA (Zambia)*

Patrick DORGU (Danimarca)

Nikola KRSTOVIC (Montenegro)

Kialonda GASPAR (Angola)

Ed MCJANNET (Irlanda Under 21)

Hamza RAFIA (Tunisia)

Ylber RAMADANI (Albania)

MILAN (16)

Davide BARTESAGHI (Italia Under 20)

Francesco CAMARDA (Italia Under 19)

Samuel CHUKWUEZE (Nigeria)

Theo HERNANDEZ (Francia)

Luka JOVIC (Serbia)

Rafael LEAO (Portogallo)

Mattia LIBERALI (Italia Under 20)

Mike MAIGNAN (Francia)

Alvaro MORATA (Spagna)*

Yunus MUSAH (Stati Uniti d'America)

Noah OKAFOR (Svizzera)

Strahinja PAVLOVIC (Serbia)

Christian PULISIC (Stati Uniti d'America)

Tijjani REIJNDERS (Olanda)

Lorenzo TORRIANI (Italia Under 20)

Kevin ZEROLI (Italia Under 20)

MONZA (2)

Alessandro BIANCO (Italia Under 21)

Daniel MALDINI (Italia)

NAPOLI (13)

Alessandro BUONGIORNO (Italia)

Giovanni DI LORENZO (Italia)

Billy GILMOUR (Scozia)

Khvicha KVARATSKHELIA (Georgia)

Stanislav LOBOTKA (Slovacchia)

Romeu LUKAKU (Belgio)

Rafael MARIN (Spagna Under 21)

Scott MCTOMINAY (Scozia)

Alex MERET (Italia)

Mathias OLIVERA (Uruguay)

Giacomo RASPADORI (Italia)

Amir RRAHMANI (Kosovo)

Andre-Frank ZAMBO ANGUISSA (Camerun)

PARMA (8)

Botond BALOGH (Ungheria)

Anas HAJ MOHAMED (Tunisia)

Mandela KEITA (Belgio Under 21)

Giovanni LEONI (Italia Under 19)

Dennis MAN (Romania)

Valentin MIHAILA (Romania)

Simon SOHM (Svizzera)

Zion SUZUKI (Giappone)

ROMA (11)

Saud ABDULHAMID (Arabia Saudita)

Tommaso BALDANZI (Italia Under 21)

Zeki CELIK (Turchia)

Artem DOVBYK (Ucraina)

Manu KONE (Francia)

Evan NDICKA (Costa d’Avorio)

Leandro PAREDES (Argentina)

Niccolò PISILLI (Italia)

Mathew RYAN (Australia)

Eldor SHOMURODOV (Uzbekistan)

Nicola ZALEWSKI (Polonia)

TORINO (10)

Aaron CIAMMAGLICHELLA (Italia Under 20)

Saul COCO (Guinea Equatoriale)

Gvidas GINEITIS (Lituania)

Guillermo MARIPAN (Cile)

Marcus PEDERSEN (Norvegia)

Antonio SANABRIA (Paraguay)

Borna SOSA (Torino)

Nikola VLASIC (Croazia)

Mergim VOJVODA (Kosovo)

Sebastian WALUKIEWICZ (Polonia)

UDINESE (10)

James ABANKWAH (Irlanda Under 21)

Jaka BIJOL (Slovenia)

Iker BRAVO (Spagna Under 21)

Hassane KAMARA (Costa d’Avorio)

Jesper KARLSTROM (Svezia)

Sandi LOVRIC (Slovenia)

Maduka OKOYE (Nigeria)

David PEJICIC (Slovenia Under 19)

Razvan SAVA (Romania)

Jordan ZEMURA (Zimbabwe)

VENEZIA (10)

Gianluca BUSIO (Stati Uniti d’America)

Saad EL HADDAD (Marocco Under 20)

Mikael ELLERTSSON (Islanda)

Ridgeciano HAPS (Suriname)

Jay IDZES (Indonesia)

Jesse JORONEN (Finlandia)

Joel POHJANPALO (Finlandia)

Joel SCHINGTIENNE (Belgio Under 21)

Michael SVOBODA (Austria)

John YEBOAH (Ecuador)

* convocazione non confermata