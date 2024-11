SERIE A, Il programma di oggi. Alle 20:45 Juve-Toro

FirenzeViola.it

Dopo i due pareggi per 1-1 tra Genoa e Como e Lecce ed Empoli, giocati rispettivamente giovedì e venerdì sera, la dodicesima giornata di Serie A continua oggi con tre match in programma. Alle 15:00 aprirà il sabato di campionato la scontro salvezza del Penzo tra Venezia e Parma. I lagunari al momento sono ultimi in classifica con 8 punti, mentre i ducali sono sedicesimi a quota 9. Poi sarà il turno di Cagliari-Milan.

Alla Unipol Domus Arena alle 18:00 i rossoneri, con Camarda titolare per scelta tecnica come sostituto di Morata, proveranno a dare continuità al successo del Bernabeu. Infine chiuderà il sabato di Serie A il derby della Mole tra Juventus e Torino. I bianconeri hanno bisogno di una vittoria per recuperare terreno sulle dirette rivali per lo scudetto come Inter e Napoli che saranno avversarie domenica sera. Dall'altra parte i granata, reduci da due sconfitte consecutive senza segnare contro Roma e Fiorentina, sperano in un successo per dare una svolta alla stagione.