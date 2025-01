Serie A, il Lecce vince 3-1 a Parma e si rilancia in zona salvezza

vedi letture

Colpo fondamentale in chiave salvezza del Lecce che vince a Parma in rimonta e porta a casa tre punti fondamentali. Decidono la sfida terminata 3-1 per i pugliesi la rete di Krstovic e la doppietta di Pierotti con un gol al 94' che chiude definitivamente la gara e fa scattare la festa in casa giallorossa (e in casa Corvino).

Il Parma parte meglio e va in vantaggio con Valeri al 34', ma dura poco meno di 2 minuti: Krstovic segna praticamente subito e dopo il primo tempo chiuso in parità, nei secondi quarantacinque minuti la squadra di Giampaolo dilaga. Lo stesso Krstovic lavora un pallone perfetto per il contropiede di Pierotti per il 2-1, poi a tempo praticamente scaduto lo stesso Pierotti chiude i conti e condanna il Parma a un'altra sconfitta e ai fischi dei propri tifosi.