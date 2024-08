SERIE A, Genoa vince a Monza. Inter ok contro il Lecce

Sono da poco finite le partite delle 20:45 e quindi si chiude il programma di sabato della seconda giornata di Serie A. I Campioni in carica dell'Inter tornano a vincere in casa contro il Lecce per 2-0. Per i nerazzurri Darmian la sblocca nei primi minuti, mentre nel secondo tempo Calhanoglu realizza il raddoppio su rigore.

Il Genoa, dopo aver pareggiato con l'Inter, vince in casa del Monza (prossimo avversario in campionato della Fiorentina prima della sosta Nazionali) per 0-1. Per i liguri a segno all'esordio Pinamonti, bravo a girare di testa sul cross di Sabelli allo scadere del primo tempo.

Inter e Genoa salgono così a 4 punti con Udinese e Parma, il Monza rimane a un punto mentre il Lecce, con 0 gol fatti e 6 subiti, è fermo a zero.