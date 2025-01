SERIE A, Flop 20 del girone d'andata: c'è un viola

FirenzeViola.it

Archiviato il girone d'andata, in Serie A è tempo di primi bilanci. Lo fa Tuttomercatoweb.com, che ha pubblicato la classifica dei calciatori che, in questa prima metà di campionato, hanno deluso di più. La Flop 20 di Serie A - basata sulla media voto di Tmw in queste prime giornate - è comandata da un poker del Verona, Bradaric, Dawidowicz, Magnani e Tchathoua. Un solo calciatore della Fiorentina in graduatoria (Jonathan Ikoné, quindicesimo a quota 5.60). Sono presi in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in almeno dieci partite.

1. Domagoj Bradaric (Hellas Verona) 5.23

2. Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) 5.27

3. Giangiacomo Magnani (Hellas Verona) 5.38

4. Jackson Tchatchoua (Hellas Verona) 5.44

5. Woyo Coulibaly (Parma) 5.46

6. Antonio Candela (Venezia) 5.46

7. Antoine Makoumbou (Cagliari) 5.46

8. Dailon Rocha Livramento (Hellas Verona) 5.50

9. Gianluca Gaetano (Cagliari) 5.54

10. Ola Solbakken (Empoli) 5.54

11. Isaak Touré (Udinese) 5.55

12. Suat Serdar (Hellas Verona) 5.59

13. Tomas Suslov (Hellas Verona) 5.53

14. Pedro Pereira (Monza) 5.59

15. Jonathan Ikone (Fiorentina) 5.60

16. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.60

17. Antonio Sanabria (Torino) 5.61

18. Tete Morente (Lecce) 5.62

19. Balthazar Pierret (Lecce) 5.62

20. Diego Coppola (Hellas Verona) 5.63