SERIE A, Alle 20:45 Inter-Sassuolo: formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Scendono in campo alle 20:45 Inter e Sassuolo nel match del sabato sera di Serie A. I neroverdi si trovano a sole due lunghezze dalla Fiorentina, i nerazzurri cercano continuità per entrare in Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali della gara di San Siro:

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore: Dionisi.