SERIE A, A Marassi finisce 0-0 tra Genoa e Torino

Il sabato di Serie A si apre con il pareggio per 0-0 tra Genoa e Torino. Nel primo tempo il Torino va vicino al gol con Vojvoda che colpisce il palo, mentre nella ripresa è il Genoa a partire meglio. Nel finale di gara le squadre vanno alla ricerca del gol vittoria ma alla fine il match finisce in parità. Un punto a testa che da continuità al buon periodo del Genoa, 2 pareggi e una vittoria con Vieira in panchina, ma che non toglie il Torino dalla crisi. I granata non vincono dal successo 1-0 contro il Como del 25 ottobre.In classifica la formazione di Vanoli è salita a quota 16, mentre il Genoa segue una lunghezza dietro.