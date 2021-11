SERBIA-QATAR, Le ufficiali: panchina per i tre viola

Serbia che scende in campo contro il Qatar per un'amichevole internazionale. Due gli "italiani" in campo, ossia Vanja Milinkovic-Savic e Lukic. Panchina invece per i viola Milenkovic, Terzic e Vlahovic, così come anche per Sergej Milinkovic-Savic. Queste le formazioni:

SERBIA (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Spajic, Mitrovic, Pavlovic; Radonjic, Grujic, Maksimovic, Mladenovic; Zivkovic, Lukic; Jovic. All. Stojkovic.

QATAR (3-5-2): Slsheeb; Mihguel, Khoukhi, Salman; Mohamed, Hatim, Madibo, Albayati, Elamin; Ali, Muntari. All. Felix Sanchez.