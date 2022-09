SEMPLICI, Fio-Juv partita dell'anno. Sul turnover...

Leonardo Semplici, ex allenatore della primavera della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TMW di molti temi sul calcio italiano, tra cui la Fiorentina: "Fiorentina Juventus? Per noi fiorentini è la partita dell'anno, mi auguro che la Fiorentina possa riscattarsi dopo il passo falso di Udine. È chiaro che i viola affronteranno una squadra forte e di valore, una Juve che sta recuperando giocatori. Sarà una bella gara, molto intensa, in cui la Fiorentina dovrà stare attenta fra le altre cose al ritorno di Di Maria".

Come commenta le critiche a Italiano per l'eccessivo turnover?

"Il turnover è necessario viste le tante partite ravvicinate, ma è chiaro che quando cambi diversi calciatori puoi sopperire meno facilmente a certe mancanze. Non è solo la Fiorentina a fare il turnover comunque, molte squadre saranno costrette a farlo con così tanti impegni"