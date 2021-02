SCONCERTI, Stadio? Non può essere più il Franchi

A TMW Radio, durante Stadio Aperto, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Mercato condizionato dalla situazione economica globale. Non ci sono stati scambi di denaro e neanche grandi colpi. Quale operazione l'ha convinta di più?

"Per quello che ho visto, l'acquisto potenzialmente più importante è quello di Mandragora. Credo sia l'acquisto più importante, perché è un giocatore fragile ma potenzialmente un grande giocatore. E' stato sfortunato in carriera, lo avrei visto bene alla Fiorentina se non fosse andato al Torino. Non so perché non ci abbia puntato davvero la Fiorentina. E' stato disposto un prestito di 18 mesi e poi un obbligo di riscatto, era un'operazione fattibile per il club viola. Non è stato preso perché si punta Torreira? Non gioca titolare da quando è andato via dall'Italia. Per una riserva di tutti non si può rinunciare ad altri colpi".

Ancora una battuta sulla Fiorentina:

"Lo stadio non può più essere il Franchi. Altrimenti la Fiorentina non avrebbe uno stadio di proprietà e non aumenterebbe il patrimonio. Lo stadio così rimane del comune".