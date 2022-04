SCONCERTI, Questa Viola gioca meglio della Juve

L'opinionista Mario Sconcerti è intervenuto durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare di vari temi a partire dal passaggio di Milan a Investcorp: "Una cosa estremamente interessante. Il proprietario è dell'Oman, molto ricco, e il fondo è molto serio: negli anni Ottanta ricordo che acquistarono Gucci e si comportarono molto seriamente, pur mettendo alla porta la famiglia. Quando arriva tanta ricchezza, il calcio che la riceve si deve preparare a rispondere: o reagirà mettendo altri soldi, o lascerà strada a loro e andremo incontro a una nuova Juventus dei nove Scudetti".

Un commento sull'infortunio di Castrovilli. "Chiaramente una brutta notizia, mi dispiace. Spero che possa recuperare Bonaventura, al di là di domani dove hai una partita intera per segnare un gol a patto di non subirne. La Fiorentina gioca meglio della Juve ma regala ai bianconeri un po' di qualità individuale sparsa sul campo: molto dipenderà da che Juve troverà, di solto soffre molto le squadre organizzate e credo sia delicata anche per loro".

Impressionato da qualcosa in particolare di Italiano? "Non è vero che non si è notata l'assenza di Vlahovic: è mancato, eccome. Detto questo la Fiorentina è cresciuta come squadra e nel girone di ritorno ha perso due partite soltanto, c'è stato un netto miglioramento della fase difensiva. Prima strappavano le partite, o bene bene o male male, ora se le gioca tutte. Questo è merito dell'allenatore".