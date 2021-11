SCANZI, Occhi di Pioli brillano per Firenze. DV9 top

Il noto giornalista toscano (ma di fede rossonera) Andrea Scanzi - firma de Il Fatto Quotidiano e volto televisivo di La7 - ha parlato della sfida di sabato sera tra la Fiorentina e il Milan. Ecco le sue parole: "Pioli sta facendo un capolavoro, sotto di lui ci sono giocatori che sono rinati: non mi aspettavo che nell'epoca Covid avrebbe potuto rivitalizzare così la squadra. Quando Pioli parla di Fiorentina si vede che si aprono "stargate" nei suoi occhi, gli brilla una luce speciale. Il Milan è una squadra che non potrebbe che essere allenata da Pioli, è un gruppo a sua immagine e somiglianza. Vlahvoic? Non so cosa sia successo sulla questione contrattuale, quello che posso dire è che è un fenomeno: spero che la Fiorentina possa tenerselo per sempre anche se so che è impossibile".