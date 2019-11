SCAMACCA, Voci viola? Mi stimolano a far meglio

L'attaccante dell'Ascoli Gianluca Scamacca, attualmente in forza all'Under-21, ha parlato dal ritiro azzurro in vista della partita contro l'Islanda ai microfoni di RaiSport: "Dovremo fare una grande partita, contro una formazione che gioca molto bene: siamo in casa nostra e dobbiamo farci rispettare. Nessuno di noi ha niente da invidiare agli altri: siamo l'Italia e dobbiamo scendere in campo a testa alta sempre. Il mio sogno è quello di arrivare in Nazionale A, io come sempre do il massimo per questa maglia. Le voci su di me alla Fiorentina? Posso dire solo che certi rumors mi stimolano a fare ancora meglio, tutto qua. La mia crescita? Andare fuori a fare esperienza ti aiuta a crescere; ora voglio arrivare ai playoff con l'Ascoli e qualificarmi all'Europeo con l'Italia".