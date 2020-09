Debutto amaro in Serie A per lo Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano perde nettamente 4-1 contro un grande Sassuolo che, dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, trova i primi tre punti della stagione. In gol Djuricic, Berardi, Defrel e Caputo per i neroverdi mentre erete di Galabinov per i liguri.