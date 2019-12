Vittoria in rimonta, e all'ultimo respiro, per il Napoli in casa del Sassuolo. Dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio a causa del gol di Hamed Traorè, la squadra di Gattuso ha trovato la forza per rialzarsi nella ripresa, pareggiando prima grazie ad Allan e trovando il punto della vittoria in pieno recupero, per l'autogol di Obiang. Alla fine è dunque 1-2.