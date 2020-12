SANREMO, Ufficiale: Ibrahimovic sarà ospite fisso

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo. L'annuncio è arrivato da parte di Amadeus, conduttore e direttore artistico di questa edizione del Festival della canzone italiana. Lo svedese sarà quindi presente in tutte e cinque le serate previste all'Ariston; nonostante ciò, Ibra non salterà nessuna partita del Milan, almeno così ha detto Amadeus nonostante sia in programma il turno infrasettimanale con l'Udinese.