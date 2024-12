SAN SIRO, Sarà il teatro di Italia-Germania del 20 marzo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazionale torna a giocare a Milano. Lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ – che lo scorso 17 novembre aveva fatto registrare il tutto esaurito (68.000 spettatori, record d’incasso per una partita della Nazionale) in occasione della sfida con i Bleus - ospiterà infatti Italia-Germania, gara di andata dei quarti di finale di Nations League in programma giovedì 20 marzo alle ore 20.45, fa sapere la FIGC sui propri canali ufficiali.