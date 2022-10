SAMPDORIA, Esonerato Giampaolo. L'annuncio

Marco Giampaolo non è più l'allenatore della Sampdoria. La notizia dell'esonero arriva direttamente da Antonio Romei, vice presidente dei blucerchiati, ai microfoni di Sky: "La notizia è confermata, abbiamo aspettato un po' perché volevamo parlare con il mister prima di renderlo pubblica. Mi dispiace per lui, so quanta professionalità mette nel suo lavoro. Finire con una prestazione del genere fa male, abbiamo fatto una gara non all'altezza. Non abbiamo nessun alibi, dobbiamo lavorare tutti insieme per uscire da questa situazione. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per capire l'atteggiamento della squadra. La responsabilità è di tutti, ma l'allenatore è quello che paga".

D'Aversa è uno dei candidati per la panchina?

"È sotto contratto, ma non abbiamo ancora parlato del sostituto. I tifosi sono il vero patrimonio della squadra, dispiace a tutti essere in questa situazione. Siamo tutti professionisti, sappiamo vivere nei momenti di difficoltà. Nello sport non esistono alibi, l'inizio di campionato è stato drammatico. Cessione del club? Finché non ci sono acquirenti dobbiamo andare avanti. I tifosi non meritano tutto questo, dobbiamo invertire la rotta".