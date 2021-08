SAMPAOLI, Ci serve un terzino, se possibile Lirola

Jorge Sampaoli, tecnico dell'Olympique Marsiglia manda un messaggio chiaro alla sua società: gli manca un terzino destro posizione in cui adatta altri giocatori. In conferenza stampa infatti, secondo quanto riportano i media francesi, ha dichiarato: "Speriamo di avere rapidamente un laterale destro, possibilmente Pol (Lirola, ndr). In quella posizione dobbiamo mettere un centrocampista che possa passare a destra come Kamara o Rongier, ci adattiamo alla nostra situazione". Basterà questo malumore di Sampaoli ad accelerare la trattativa per riaverlo dalla Fiorentina? La sua assenza dai convocati per la gara di Coppa certo qualche dubbio in tal senso lo fa nascere.