SALERNITANA, Protesta in sede ufficiali per torti arbitrali

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana ha rivisto le immagini a velocità normale ed i replay del possibile calcio di rigore su Jovane Cabral, poi ha deciso di non restare in silenzio: si farà sentire nelle sedi ufficiali. Come riportato da Il Mattino (ed. Salerno), nessun dossier è in preparazione e nessun polverone sarà sollevato, ma la società è vigile e farà presente ciò che non gli è tornato.

Non ci sarà una protesta eclatante o analitica, non verranno spulciati caso per caso dalla 1^ alla 4^ giornata tutti gli episodi dubbi, ma verrà chiesto a Rocchi di rivedere tutto. Occhio però a trasformare questo in un alibi, i granata hanno già avviato un'ampia riflessione sulle cose che non vanno, sulle criticità e dovranno portarla fino in fondo se vorranno uscire dal momento no.