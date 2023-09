SALERNITANA, Ora Dia è un caso: è rimasto in Francia

FirenzeViola.it

Dia non è ancora rientrato a Salerno. Motivi personali sono alla base del suo mancato arrivo ieri in sede, come lui stesso ha comunicato al direttore sportivo De Sanctis. L'ex Villareal è in Francia, a casa sua e come scrive Tuttosalernitana.com, la vicenda sta assumendo i contorni di una telenovela. Era stato evidentemente il calciatore a dire che sarebbe rientrato ieri dopo la nota, di domenica sera, della Federcalcio senegalese in merito all’infortunio riportato dall’atleta al retto femorale.

Il giocatore è atteso in città per sottoporsi ad esami strumentali, che possano definire meglio l’entità del problema muscolare ed i tempi di recupero, che secondo la Federazione del Senegal sono di almeno due settimane. Inoltre, pende su Boulaye Dia la vicenda della mancata convocazione per la gara di Lecce a causa di comportamenti poco congrui alla preparazione di un impegno così difficile. "Aspettiamo", questa la reazione che filtra dalla sede granata