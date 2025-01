SAHIN, La sconfitta con Italiano costa caro: cacciato dal BVB

FirenzeViola.it

Costa cara la sconfitta contro il Bologna di Vincenzo Italiano a Nuri Sahin, tecnico del Borussia Dortmund esonerato nella giornata di oggi. Questo il comunicato del club tedesco: "Il Borussia Dortmund esonera Nuri Sahin. Le strade del Borussia Dortmund e di Nuri Sahin si separano con effetto immediato. Il BVB ha esonerato il suo allenatore dopo la deludente sconfitta per 2-1 in UEFA Champions League contro l'FC Bologna martedì sera. Il Borussia Dortmund annuncerà al più presto chi sarà in panchina contro l'SV Werder Bremen in Bundesliga sabato prossimo".

I numeri dell'ex centrocampista, soprattutto in campionato, stavano già facendo riflettere la società da diverse settimane: decimo posto, undici sconfitte totali, fuori dalla Coppa di Germania, i gialloneri hanno perso anche ieri a Bologna e così è arrivato l'inevitabile esonero. Al suo posto, riporta Sky Sport DE, potrebbe arrivare Niko Kovac con un contratto di sei mesi con opzione.