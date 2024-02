SABATINI, Fratturato la gamba ma bastano cuore e testa

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Nuova disavventura per il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini che attraverso il proprio account social ha raccontato di essersi fratturato una gamba: "Inizio a credere all’esistenza della nuvola di fantozzi... come se non bastasse, dopo la vertebra fratturata lo scorso mese ieri sera ho deciso di fratturarmi una gamba, dunque per chi mi vedrà nel prossimo mese non vi spaventate (son veramente brutto), per Salerno mi bastano cuore e testa”.