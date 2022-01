RUBINHO, Cabral farà bene. Piatek, chance di riscatto

L'ex portiere dells Juventus e del Genoa Rubinho, brasiliano e connazionale di Carbal, ha parlato di Fiorentina, commentando i principali temi di attualità. Ecco le sue parole: "Credo che la Juventus abbia fatto un colpo eccellente con l'arrivo di Vlahovic. I bianconeri avevano bisogno di un giocatore del genere. I tifosi viola non devono sentirsi gli unici arrabbiati: chiunque in Europa se può andare alla Juventus ci va. La sua storia parla da sé. L'arrivo di Cabral? Lo conosco, se ne parla tanto in Brasile: è partito da qui senza nessuna pubblicità ma in Svizzera ha fatto davvero bene. E' giovane e sono convinto che possa fare davvero bene. La Fiorentina? Italiano sta facendo un buon lavoro, ha dato un'impronta importante alla squadra e si vede che i suoi giocatori lo seguono. I viola fino ad oggi non sono stati Vlahovic-dipendenti. La rosa è ben fatta e gira bene. Piatek? Ha davanti a sé la possibilità di una rivincita e potrà dare tanto. Dragowski e Terracciano? Il polacco è un po' matto ma sa fare cose stupende, mentre Terracciano tra i pali sa indondere tranquillità".