ROSATI, Saluta: "Firenze nel cuore, non è un addio"

Antonio Rosati saluta la Fiorentina. Come anticipato da FirenzeViola qualche giorno fa, l'ex portiere viola, che allenava i portieri dell'Under-18, ha deciso di lasciare la società viola. Questo il suo messaggio sui social che conferma il suo addio. Nel suo futuro ci potrebbe essere il Bologna di Italiano. "Firenze è arrivato il momento di dirsi CIAO... Sí perché sarete nel mio cuore per sempre. Vi porterò con me per sempre. Abbiamo passato dei momenti incredibili assieme. Abbiamo gioito, pianto, siamo caduti e rialzati assieme. Bologna sarà una nuova tappa della mia vita lavorativa. Mi aspetta un’esperienza stimolante: ma già so che farete il tifo per me. Perché questo non sarà un Addio...ma solo un CIAO...perché sarete sempre con me. Il vostro Adriano Celentano preferito".