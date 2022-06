ROMAGNOLI, Rinnovo col Milan da non escludere

Fase di stallo nella trattativa tra la Lazio e Alessio Romagnoli. Come riporta TMW, dopo l'ultima offerta da 2.5 milioni di euro più bonus non ci sono stati più ulteriori passi avanti e così, in questo momento, non ci sono le basi per chiudere un accordo. Se la Lazio non rilancerà, Romagnoli andrà altrove e non è da escludere nemmeno un suo rinnovo col Milan che, ormai diversi mesi fa, arrivò a offrire tre milioni di euro più bonus al suo capitano per rinnovare il contratto.

Il Milan ha poi messo tutto in stand-by come raccontano le cronache delle ultime settimane ma ora che è stato definito il passaggio di proprietà il rinnovo può tornare d'attualità. Sondaggio, infine, anche da parte del Monza. Ma oggi il club brianzolo non è una priorità: in questo caso servirebbe un'offerta da capogiro per imbastire una trattativa.