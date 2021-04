ROMA, Manifesti tifosi: "Che Solskjaer si ricordi di noi"

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Fate in modo che si ricordi di noi": è la frase sui manifesti, con primo piano di Gunnar Solskjaer, affissi fuori Trigoria da parte dei tifosi della Roma in risposta al tecnico del Manchester United, che qualche giorno fa in vista della gara d'Europa League aveva detto: "Non conosco la Roma e non li ho visti giocare". I volantini sono stati anche distribuiti ai calciatori questa mattina mentre entravano nel centro sportivo per l'allenamento. Domani alle 13.30, invece, i tifosi giallorossi si sono dati appuntamento fuori il Fulvio Bernardini per caricare la squadra che sarà in partenza per l'Inghilterra. (ANSA).