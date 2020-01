ROMA, Ibanez slitta in attesa di Jesus ai viola

La Roma attende un rinforzo in difesa, e questo è Roger Ibanez. In arrivo dall'Atalanta, l'ufficialità dell'acquisto del difensore brasiliano sarà però resa nota solamente a seguito dell'addio ai giallorossi del suo connazionale, e collega di reparto, Juan Jesus. La volontà del club capitolino, stando a quanto si apprende da Il Corriere dello Sport, è di chiudere infatti prima la cessione del centrale difensivo alla Fiorentina per una cifra di circa 4 milioni di euro.