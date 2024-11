ROMA, I Friedkin hanno deciso: avanti ancora con Juric

FirenzeViola.it

Dan e Ryan Friedkin sarebbero ancora convinti che Ivan Juric sia l'uomo giusto per portare la Roma in Champions League. I patron giallorossi, infatti, avrebbero dato un'ulteriore conferma al tecnico croato in quanto pensano che possa invertire la rotta e ottenere i risultati sperati. Lo riporta Il Tempo. Juric sarà quindi in panchina almeno per altre due gare, quella di Europa League, giovedì, contro l'Union Saint Gilloise, e quella di domenica prossima contro il Bologna.