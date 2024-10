ROMA, De Rossi preallerato. Tornerebbe ma non subito

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La storia d'amore tra Daniele De Rossi e la Roma potrebbe non essere ancora terminata. Le parti - scrive stamani Repubblica - si sono allontanate e al momento il 'terzo incomodo' Ivan Juric non sembra essere a rischio e ha avuto rassicurazioni dalla società sulla sua permanenza. Al di là delle parole però la situazione è fluida e va monitorata con attenzione. Lui tornerebbe, ci ha riflettuto, ma non subito. Vorrebbe parlare con la società, e soprattutto, conclude il quotidiano, per la Roma ci sono Inter e Fiorentina, avversarie complicate. Ma la Roma ci starebbe pensando seriamente.