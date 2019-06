ROGGI, Chiesa va via? Il contratto è chiaro. DDR...

L'ex viola e procuratore Moreno Roggi ha commentato l'attuale momento della Fiorentina, con la questione Chiesa ancora aperta: "Commisso è arrivato adesso, più che dei ruoli societari mi concentrerei sul mercato: ci sono tanti giocatori da smaltire e tanto lavoro da fare. La speranza è vedere grandi acquisti in tempi rapidi. Il caso Chiesa? Se si guardano gli anni di contratto non ci sarebbe nemmeno da ragionare, ci sono ancora tre stagioni: lui si deve presentare a Moena se la Fiorentina vuole fare una squadra attorno a lui, non si deve nemmeno discutere di questo tema. Non devono arrivare segnali da nessuna parte: il giocatore si presenta in ritiro ed eventualmente si parla di scenari futuri. Lui può fare duemila accordi con chi vuole, ma se la Fiorentina non lo vende non c'è nulla su cui discutere. Per Commisso quella viola è un'avventura bellissima, si vuole togliere soddisfazioni e vincere, ma per vincere servono giocatori buoni. De Rossi a Firenze come Ambrosini? Quella Fiorentina aveva altri obiettivi rispetto a questa".