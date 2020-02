ROCCHI, Un errore potrebbe portare 12 mln all'Ajax

Un errore dell'arbitro Gianluca Rocchi in Champions League, potrebbe permettere all'Ajax di chiedere un risarcimento da 12 milioni di euro. Il fischietto toscano, ha sbagliato espellendo Blind e Veitman contro il Chelsea nella partita che ha portato all'eliminazione dei lancieri. L'azione incriminata avviene sul 4-2 per gli olandesi, quando i Blues hanno ottenuto un rigore con rosso per Veltman per fallo in area di rigore. Rocchi mostrò anche il secondo giallo per Blind, ma il regolamento parla chiaro: l'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco per espellerlo e se così fosse stato, non sarebbe stato assegnato né il rigore né l'altro rosso. L'errore è stato ufficiosamente confermato dall'UEFA in un vertice a Maiorca. La notizia è arrivata anche al club olandese che per quell'errore hanno perso 12 milioni di possibili introiti. Il dg Van der Sar però, vorrebbe chiudere la questione e ha dichiarato: "Intraprendere un'azione legale con la UEFA sarebbe inutile e senza speranza". A riportarlo è il De Telegraaf.