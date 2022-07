RIGANÒ, Cabral non sentirà la concorrenza di Jovic

L'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò è intervenuto ai microfoni per analizzare la situazione dell'attacco viola, nel caso si concretizzasse l'arrivo di Jovic: "Dopo tanto tempo è bello tornare in Europa, anche in Conference. Speriamo di replicare il percorso della Roma e di arrivare fino in fondo. Se Jovic ha fatto tutti quei gol in una sola stagione in Bundesliga significa che qualcosa ha. Il suo arrivo non sarà un problema per Cabral, la concorrenza serve. A prescindere dall'arrivo di Jovic, per far fronte e tre competizioni, servirà l'arrivo di un altro attaccante".