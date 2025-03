Riforma del calcio, ecco come potrebbero cambiare gli stadi in Toscana

La settimana scorsa la commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato ha approvato una risoluzione riguardante le prospettive di riforma del calcio italiano. L'idea è quella di indirizzare l'operato del Governo verso l'introduzione di una serie di norme che favoriscano lo sviluppo del nostro sport nazionale su tre fronti: aumentare il livello delle scuole calcio e dei settori giovanili, ridurre l’indebitamento dei club favorendo una gestione economica virtuosa e agevolare il rinnovo dell’impiantistica sportiva, dagli stadi fino ai campi di allenamento delle società dilettantistiche.

Ecco, proprio su questo terzo aspetto si è concentrato Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola. Anche perché tanti impianti toscani potrebbero beneficiare di nuove leggi. Al di là dell'Artemio Franchi, i principali stadi della nostra regione sono strutture vecchie, arretrate e di proprietà pubblica. Ad Empoli (Stadio Castellani), Pisa (Arena Garibaldi) e Arezzo (Stadio Comunale) si sta pensando o addirittura, come nel caso di Empoli, si è avviato un percorso di rinnovamento degli impianti sportivi. Le nuove norme favorirebbero queste opere di restyling semplificando e accelerando gli iter burocratici e valutando l’opportunità di introdurre sgravi fiscali per chi ristruttura.

Oltre a questo, per il Franchi vale anche la spinta della commissione affinché vengano scelti i cinque stadi che ospiteranno le partite degli Europei del 2032 insieme alla Turchia per erogare poi i finanziamenti. Firenze è l'unica città con i lavori in corso nel suo impianto, a parte Torino che è già dotata di uno stadio moderno, le altre papabili municipalità sono ancora lontane dall'approvazione del progetto esecutivo. Entro sei mesi il governo dovrà trasmettere alle commissioni parlamentari di merito una relazione che dia conto della risoluzione. Il percorso è iniziato, ma intanto gli stadi continuano a cadere a pezzi e il 2032 si avvicina.