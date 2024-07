RETEGUI, Roma e Juventus sull'attaccante del Genoa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mateo Retegui è tra i giocatori che il Genoa di Palladino ha messo maggiormente in mostra, insieme a Gudmundsson, nell'ultimo campionato. L'attaccante italo-argentino, a lungo accostato anche alla Fiorentina, è finito nel mirino di diversi club di Serie A.

Tra queste, oltre al Bologna anche, come riportato da Gianlucadimarzio.com, Roma e Juventus. I giallorossi e i felsinei hanno chiesto informazioni al grifone per rinforzare il loro reparto offensivo viste le partenze rispettivamente di Lukaku e Zirkzee, mentre i bianconeri ci starebbero pensando coem vice Vlahovic in caso di addio, oltre a Kean, di Milik. Al momento comunque si tratta solo di interessamenti, al Genoa non sono pervenute alcune offerte ufficiali.